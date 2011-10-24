У Львові горіла трансформаторна підстанція

Львів. 24 жовтня. УНІАН. Учора, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа на вул. Городоцькій, в під’їзді чотирьохповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області, вогнем знищено трансформаторну підстанцію та силовий кабель. З

Під час пожежі було евакуйовано 18 осіб, 10 осіб було врятовано.

Як зазначають в обласному управлінні МНС, ймовірна причина пожежі – коротке замикання силового кабелю.

На пожежі було задіяно 5 одиниць техніки 19 рятівників.