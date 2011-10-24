У Львові горіла трансформаторна підстанція
13:51, 24 жовтня 2011Львів
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Евакуювали 18 осіб
Львів. 24 жовтня. УНІАН. Учора, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа на вул. Городоцькій, в під’їзді чотирьохповерхового житлового будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області, вогнем знищено трансформаторну підстанцію та силовий кабель. З
Під час пожежі було евакуйовано 18 осіб, 10 осіб було врятовано.
Як зазначають в обласному управлінні МНС, ймовірна причина пожежі – коротке замикання силового кабелю.
На пожежі було задіяно 5 одиниць техніки 19 рятівників.
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