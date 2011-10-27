Офіційний курс валют на 27 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 27 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.6200 (на 26 жовтня - 797.6200). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1110.8454 (на 26 жовтня - 1110.1275) 10 RUB - 2.6089 (на 26 жовтня - 2.6154) 100 PLN - 254.0934 (на 26 жовтня - 253.3670).

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