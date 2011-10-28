Янукович: Ми побудували новий аеропорт у Львові

Львів. 28 жовтня. УНІАН. Рішення про назву нового аеропорту у Львові належить до компетенції місцевої влади. Про це Президент України Віктор Янукович заявив журналістам у Львові.

«Яке б рішення вона не прийняла, згідно українських законів так і буде», - зазначив Глава держави.

В.Янукович наголосив, що завдання побудувати у Львові новий сучасний аеропорт, яке ставила перед собою влада, виконано.

«Завдання, яке ми ставили, - в нього мало хто вірив, в тому числі й на Львівщині, але він збудований», - сказав Президент.