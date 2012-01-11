На Львівській митниці викрили схему незаконного перевезення сигарет

Львів. 11 січня. УНІАН. Працівники львівської митниці викрили спосіб незаконного переміщення сигарет через Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, нещодавно в пункт пропуску «Краковець – Корчова» з території Республіки Польщі в’їхав вантажний автомобіль з причепом. Цим транспортним засобом переміщували 150 ящиків сигарет марки «CAPITAL KS» (7 500 блоків з сигаретами, загальною кількістю 1 500 000 шт.), вартість яких, згідно з документами, – 12 750 Євро.

Експедитор товару, громадянин Румунії, подав до митного контролю документи, згідно з якими відправником була фірма у Бухаресті, а отримувачем – одне з підприємств Львова. У митників виникли сумніви щодо здійснення такої зовнішньоекономічної операції. Тому було проведено відповідну перевірку, за результатами якої встановлено, що українська сторона не має жодного стосунку до вантажу, переміщуваного через ПП «Краковець» із Румунії в Україну.

«Отже, громадянин Румунії під час ввезення на митну територію України товару «сигарети марки «CAPITAL KS» вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу України як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо отримувача», - зазначається у повідомленні.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 Митного кодексу України. Товар та транспортний засіб з причепом вилучено до рішення суду.