На Львівщині під час пожежі у церкві загинув робітник

Львів. 16 січня. УНІАН. У місті Самбір Львівської області внаслідок ураження електрострумом у церкві загинув робітник-реставратор.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, 15 січня о 20.22 надійшло повідомлення про пожежу в місті Самборі, в церкві Успіння Пресвятої Богородиці.

Під час падіння з настилу куполу церкви отримав смертельні травми 37-річний робітник, який виконував реставраційні роботи.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Павло ВАСИЛЕНКО, робітник помітив, що під куполом церкви іскриться електропроводка і піднявся на настил, щоб з’ясувати причини її загоряння, при цьому був вражений електрострумом і впав з висоти настилу на підлогу. Робітник отримав травми, несумісні з життям.

Будівля церкви цегляна, крита бляхою, 1994 року забудови. Вогнем пошкоджено дерев’яні конструкції настилу куполу. Завдані пожежею побічні збитки становлять 58 тис. 410 грн. Врятовано церкву та майна загальну суму 800 тис. грн.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі, - інформує прес-центр.

