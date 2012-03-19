На Львівщині дерево, яке впало на ЛЕП, залишило без світла 19 сіл

Львів. 19 березня. УНІАН. У Львівській області падіння дерева на лінії електропередач стало причиною знеструмлення 20 населених пунктів області.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ «Львівобленерго», подія трапилася 17 березня, близько 22.30 у Мостиському районі Львівщини. На лінію електропередач напругою 110кВ впало дерево з-за меж охоронної зони лінії. Падіння дерева відбулось через його загорання, спричинене підпалом сухої трави невідомими особами.

Внаслідок падіння дерева було знеструмлено 18 населених пунктів повністю та 1 населений пункт частково у Мостиському та Яворівському районах.



Працівники ПАТ „Львівобленерго” відновили електропостачання споживачам протягом 50 хв. за резервною схемою.

Також, як інформує «Львівобленерго», 16 березня невідомий великогабаритний автомобіль пошкодив комплектну трансформаторну підстанцію 10/0,4кВ в с.Голобутів Стрийського району, що спричинило перерву в електропостачанні 5 населених пунктів Стрийського району.

Протягом години працівники ПАТ „Львівобленерго” відновили електропостачання більшості споживачів, залишився знеструмленим 1 населений пункт частково. Наступного дня працівники Товариства завершили роботи по заміні трансформатора у підстанції і відновили електропостачання споживачам у повному обсязі.



