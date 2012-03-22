Сьогодні - День пам’яті сорока Севастійських мучеників

Київ. 22 березня. УНІАН. Сьогодні православні християни відзначають День пам’яті сорока Севастійських мучеників - воїнів-християн з міста Севастія (Мала Вірменія, територія сучасної Туреччини), які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа, повідомляє Сalend.ru.

У 313 році святий Костянтин Великий видав указ, згідно з яким християнам дозволялася свобода віросповідання, вони зрівнювалися в правах з язичниками. Але його співправитель Лікіній був переконаним язичником і у своїй частині імперії вирішив викорінити християнство, яке там значно поширилося. Лікіній готувався до війни проти Костянтина і, боячись зради, вирішив очистити від християн своє військо.

У той час у вірменському місті Севастія служила дружина з сорока каппадокійців, хоробрих воїнів, які були християнами. Язичники запропонував їм відректися від Христа і тим здобути собі честь і розташування самого імператора. Почувши відмову, їх стратили. Тіла святих були спалені на багатті, а обвуглені кістки кинуті у воду, щоб християни не зібрали їх.

Через три дні мученики з’явилися уві сні блаженному Петру, єпископу Севастійського, та наказали йому поховати їх останки. Єпископ з кліриками вночі зібрав останки славних мучеників і з честю поховав їх.

День пам’яті 40 мучеників є одним з найшанованіших свят. У день їх пам’яті полегшується строгість Великого посту і звершується Літургія Передосвячених дарів.