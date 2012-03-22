Порошенко буде міністром економіки

Київ. 22 березня. УНІАН. Указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром економіки буде оприлюднено завтра.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Джерело зауважило, що П.ПОРОШЕНКО повернувся до України і готовий очолити відомство.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що міністром економічного розвитку та торгівлі призначено П.ПОРОШЕНКА.

Пізніше того дня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що запропонував кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра економіки.

9 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує подання про призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром економіки.

«Я мав ретельну розмову з Петром ПОРОШЕНКОМ, і його настрій, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують.

Тому б я хотів, щоб він працював», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що зараз П.ПОРОШЕНКО, наскільки йому відомо, перебуває за межами України. «Як тільки він повернеться, скоріш за все це рішення (призначення – УНІАН) буде прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.