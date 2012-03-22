У Львові облили фарбою меморіал Жертвам Голокосту

Львів. 22 березня. УНІАН. 21 березня у Львові був здійснений ганебний акт вандалізму - невідомі облили синьою і червоною масляною фарбою меморіал Жертвам Голокосту у Львові, а також іменні плити. На стіні меморіалу написали синьою фарбою з балончика напис, який принижує як євреїв, так і українців: „Дави жида и хохла”, а також кілька інших образливих висловів.

Про це сьогодні повідомили кореспонденту УНІАН у Львівському товаристві єврейської культури ім. Шолом Алейхема.

Меморіал розташований по проспекті В’ячеслава Чорновола - неподалік від центру міста.

„Вражає байдужість людей, адже меморіал розташований біля автобусної зупинки, а синю фарбу видно з вікон маршруток, однак ніхто не звернувся в міліцію. Приблизно о 15.00 члени Товариства єврейської культури ім.Шолом Алейхема виявили акти вандалізму і відразу зателефонували в міліцію”, - зазначається у повідомленні.

Товариство єврейської культури ім. Шолом Алейхема має намір звернутися до мера міста Андрія Садового, міського управління МВС і в прокуратуру, щоб були прийняті відповідні заходи і покарані винні в акті вандалізму, - наголошується у повідомленні.