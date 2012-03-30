Передано до суду справу бандитів, які два роки тероризували Львівщину

Львів. 30 березня. УНІАН. Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю у Львівській області та прокуратури Львівської області передали до суду справу щодо діяльності організованого злочинного угруповання, яке було затримано влітку 2011 року. На сьогодні доведено 10 епізодів грабежів та розбоїв, які скоїли бандити, однак характер скоєних у період від 2009 до 2011 років злочинів свідчить, що таких нападів на території Львівщини було понад 20.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як розповів УНІАН начальник УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області Василь Телиця, злочинна група розпочала свою діяльність ще в середині 1990-х, коли Львівщиною пройшла хвиля нападів на транспортні засоби. Діючи за певною схемою, група злочинців зупиняла автобуси та грабувала туристів та заробітчан. Кожен із членів угруповання мав конкретно відведені йому ролі: хтось переодягався у форму працівника міліції та зупиняв транспорт, хтось – стояв на варті, інші – грабували людей. За кожен такий напад злочинці «здобували» від 2 до 5 тисяч доларів США. Згодом нападники змінили географію своїх діянь, переміщуючись до Закарпаття, Чехії та Угорщини, а потім і до Австрії, де продовжували чинити аналогічну злочинну діяльність.

За скоєння в Австрії чергового злочину двох українців упіймали та ув’язнили терміном на 14 років. Відбувши дві третини періоду ув’язнення, чоловіків відпустили і вони повернулись в Україну дезнову взялися за старее – почали займатися рекетом.

„Згодом, до своєї злочинної діяльності рекетири залучили однодумців. Відтак, група з двох злочинців досить швидко зросла до організованого злочинного угруповання у складі 10 осіб. Серед тих, хто долучився до кримінальників, були молоді люди віком близько 30 років. Кожен з чоловіків мав спортивне минуле. Так і утворилася стійка банда, яка у 2009 році розпочала на території Львівщини жахливі напади на заможні сім’ї підприємців та митників”, - розповів Василь Телиця.

Він зазначив, що йшли бандити на скоєння злочину лише після вивчення поведінки кожного з членів сім’ї, на яку збиралися нападати. Вони стежили, о котрій годині люди встають, коли виходять з дому, коли лягають спати.

За собою слідів бандити практично не залишали. Вони проникали у будинки своїх жертв уночі. Кожен із нападників мав на голові чорні маски, на ногах – панчохи, а на руках – рукавиці. Щоразу після злочину чоловіки спалювали таке «вбрання», після чого купували аналогічне – магазинах «секонд-хенду».

Банда вирізнялася особливою жорстокістю, зухвалою поведінкою та зверхністю у відношенні до своїх жертв. Окрім залякування зброєю, члени угруповання катували людей тим, що потрапляло їм до рук. Якщо знаходили у будинку праску, то вмикали її і гарячою прикладали до тіла мешканців, а якщо прасок злочинці не знаходили, тоді в хід йшов кип’яток, яким поливали людей або щипці, якими виривали нігті на кінцівках. Переживши такі знущання, більшість жертв злочинців і досі звертаються за допомогою до психологів.

Бандитів бійці підрозділу УБОЗ «Сокіл» затримували блискавично: кількох членів угруповання затримали безпосередньо біля їхніх квартир, ще одного, коли той сідав до автомобіля. Одразу трьох злочинців упіймали під час їхнього відпочинку на Шацьких озерах.

Розслідування справи тривало більше півроку. На сьогодні проти злочинців порушено кримінальні справи за ознаками частини 4 статті 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна) та статті 257 Кримінального кодексу України (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна).