На Львівщині під час ДТП постраждало семеро осіб

Київ. 16 квітня. УНІАН. У Львівській області під час зіткнення двох автомобілів постраждало семеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, 15 квітня о 16.20 на 672-му км автодороги Київ-Чоп, біля с.Козьова Сколівського району водій автомобіля KIA Magentis, за попередніми даними, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat.

Внаслідок ДТП обидва водії, четверо пасажирів автомобіля Volkswagen та один пасажир автомобіля КІА отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні.

Триває розслідування.