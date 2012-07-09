Президент нагородив львівського губернатора орденом „За заслуги”

Львів. 9 липня. УНІАН. За значний особистий внесок у підготовку та проведення Євро-2012 Президент України нагородив голову Львівської ОДА Михайла Костюка орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у пресс-службі Львівської ОДА.

«Указом Президента України № 435/2012 від 5 липня 2012 року Про відзначення державними нагородами України За значний особистий внесок у підготовку і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, успішну реалізацію інфраструктурних проектів, забезпечення правопорядку і громадської безпеки під час турніру, піднесення міжнародного авторитету Української держави, високий професіоналізм нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня КОСТЮКА Михайла Дмитровича - голову Львівської обласної державної адміністрації», - інформує пресс-служба Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, також Президент України відзначив нагородами ШАДРІНА Володимира Володимировича - генерального директора державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро–2012 у м.Львові» (орденом «За заслуги» ІІ ступеня); ГРЕБЕНЮКА Андрія Анатолійовича - командира батальйону патрульної служби при Львівському міському управлінні Головного управління МВС України у Львівській області, полковника міліції (орденом «За заслуги» ІІІ ступеня); ДРУЛЯ Мирона Васильовича - начальника відділу державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до ЄВРО–2012 у м.Львові» (орденом «За заслуги» ІІІ ступеня); КОСМИНІНА Ігоря Вікторовича - начальника відділу «Львів-аеропорт» Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, майора (орденом «За мужність» ІІІ ступеня); ГАПЧИЧА Віталія Олексійовича - заступника начальника Державної автомобільної інспекції – начальника відділу Головного управління МВС України у Львівській області, підполковника міліції (медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня); ЛОБАНОВА Валерія Леонідовича - старшого інспектора відділу управління Державної автомобільної інспекції Головного управління МВС України у Львівській області, капітана міліції (медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня); СИЙМОВСЬКОГО Руслана Миколайовича - старшого слідчого відділу управління Головного управління МВС України у Львівській області, підполковника міліції(медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня); БОЧАРОВА Степана Михайловича - головного інспектора відділу Львівської митниці (медаллю «За працю і звитягу»); ГІРЕНКО Наталію Григорівну - головного інспектора відділу митного поста «Львів-аеропорт» Львівської митниці (медаллю «За працю і звитягу»); ГОНТАРЕВА Романа Петровича - генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» (медаллю «За працю і звитягу»).