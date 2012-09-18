У Львові прохідний бар`єр на виборах до ВР долають три партії

Київ. 18 вересня. УНІАН. У Львові прохідний 5-відсотковий бар`єр на виборах до Верховної Ради долають три партії: ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» і партія «УДАР Віталія Кличка».

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного у вересні.

Згідно з результатами опитування, які приведені на сайті соціологічної групи, якби вибори до Верховної Ради проходили у вересні 2012 року, то 31,9% львів`ян з тих, хто мають намір взяти участь у виборах, підтримали б ВО «Батьківщину». На другому місці - ВО «Свобода» з 21,3%, на третьому - партія «УДАР» з 20,6%.

Партію регіонів підтримали б 4,5% виборців.

Рейтинги інших політичних сил нижчі за 3%. Зокрема, за партію Наталії Королевської ”Україна – Вперед!” готові віддати свої голоси - 2,2%, за «Нашу Україну» - 2,2%, КПУ - 1,5%. Решту партій підтримали б 2,3% виборців. Не визначилися - 13,7%.

Як відзначають соціологи, рівень політичної активності львів`ян дещо підвищився, порівняно з травнем цього року: 51% - точно взяли б участь в парламентських виборах і 32% - швидше взяли б участь у виборах.

Рівень мобілізації прихильників партій, які мають найвищі шанси потрапити до парламенту, надзвичайно високий: більш як 90% їх прихильників має намір брати участь у голосуванні.

При цьому наголошується, що рейтинг ВО «Батькивщина», порівняно з травнем, дещо знизився - з 34% до 32%. Помітна чітка тенденція зростання рейтингу ВО «Свобода» - по суті це відновлення втрачених в 2011 році позицій. Рейтинг «УДАРу» з травня виріс майже вдвічі - з 11% до 21%. Стабільними залишаються позиції Партії регіонів (4%).

*** Опитування проводилося 1-12 вересня 2012 р. Аудиторія дослідження: населення міста Львова і Пустомитівського району у віці від 18 років і старші. Вибіркова сукупність - 2400 респондентів.

Для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше ніж 2,1%, для значень, близьких до 25%, - не більше ніж 1,8 %, для значень, близьких до 10%, - не більше ніж 1,3%.