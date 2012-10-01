У виправній колонії Львова знайшли повішеним засудженого
16:33, 01 жовтня 2012Львів
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Проводиться перевірка
Львів. 1 жовтня. УНІАН. У Личаківській виправній колонії №30, яка знаходиться у місті Львові на вулиці Шевченка, знайшли повішеним 29-річного засудженого.
Як повідомили УНІАН в Управлінні державної пенітенціарної служби у Львівській області, тіло в’язня було виявлено сьогодні близько 9.00 ранку в підвальному приміщені, де розміщений санвузол.
За вказаним фактом правоохоронними органами проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України.
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