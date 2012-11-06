Змінюється порядок повернення вартості залізничних квитків

Київ. 6 листопада. УНІАН. Міністерство інфраструктури України змінює умови повернення пасажирами залізниць проїзних документів.

Як повідомляє прес-служба міністерства, Мінінфраструктури розмістило проект наказу «Про затвердження Зміни Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України».

Згідно з проектом, повернення квитків після відправлення поїзду здійснюватиметься на основі документа, що засвідчує особу, ім`я і прізвище якої вказані в квитку. Якщо квиток повертається не пізніше, ніж за 9 годин до відправлення поїзду, повернуто буде повну вартість квитка, але без вартості плацкарти. Після відправлення поїзду, але не пізніше, ніж за годину після його від`їзду, пасажиру буде повернуто 10% вартості квитка і плацкарти.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Борис Колесніков заявив, що з 1 червня 2013 року використання електронних квитків стане можливим у всіх швидкісних поїздах, упродовж літа 2013 року – у всіх пасажирських поїздах. А з 25 грудня всі власники смартфонів через Інтернет зможуть придбати квиток, не роздруковуючи - зберегти QR-код собі в телефон, і прийти до поїзду, не звертаючись до залізничних кас.