Арбузов радить українцям зберігати заощадження у гривні

Київ. 4 лютого. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр України Сергій Арбузов радить українцям зберігати свої заощадження у національній валюті.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Україна» 3 лютого.

«У гривні, звичайно. Тому що в гривні дуже хороший відсоток на депозитні ставки. Я вже наводив приклад минулого року: якби людина поклала гривню 7 років тому під існуючі відсотки, і не знімала, то навіть зміни курсу не нашкодили б капіталу цієї людини. Постійні зміни форми зберігання, на жаль, дають людям лише збитки», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем`єр-міністр України Миколи Азарова, обсяг депозитних вкладів населення у банках за 2012 рік зріс майже на 60 млрд грн, або на 19%, - до 366 млрд грн.

“Обсяг депозитів громадян у банках зріс минулого року майже на 60 млрд грн, або на 19%, а порівняно з 2009 роком - на 155 млрд грн, або на 73%. Депозити населення у банках сьогодні досягли 366 млрд, що майже співпадає з річним доходом держбюджету”, - сказав М.Азаров.

За даними Національного банку України, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і станом на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість банківських заощаджень розміщені на депозитних рахунках на строк від 1 до 2 років - 36,95%, на строк до 1 року припадає 33,72%, на депозитах «на вимогу» - 22,34%, на рахунках на строк понад 2 роки – 6,98%.