Перед ударом стихії очевидці зафільмували гігантські чорні грозові хмари.

Американський штат Техас накрив шторм - без світла лишилися тисячі осель.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Перед ударом стихії очевидці зафільмували гігантські чорні грозові хмари. Трапляються вони рідко, але їх вважають найнебезпечнішими із чотирьох категорій шторму. Бо вони приносять із собою потужні зливи, рясний град, сильний вітер і навіть можуть формувати торнадо.

Через дощі позатоплювало дороги, пошкодило лінії електропередачі, тож тепер без світла лишаються тисячі осель.

Влада просить людей не полишати домівок за такої негоди.

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Автор: Денис Прядко