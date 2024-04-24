Після дощу в Миколаєві дороги та машини вкрилися брудними патьоками.

У Миколаєві після дощу вулиці та автівки вкрилися шаром жовтого пилу. Фотознімки природного явища публікують городяни в соцмережах. Багато хто задається питанням, чи не небезпечно це. Однак синоптики поспішили заспокоїти місцеве населення.

"Попередні висновки якості атмосферного повітря в м. Миколаїв: перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) не зафіксовано", - повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики пояснили, що причиною цього явища став пил із Сахари. 23 квітня циклон на Середземному морі виніс пил і пісок на Балканський півострів. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії, однак оскільки висотні повітряні потоки мають західне перенесення, циклон із Європи дійшов і до території України.

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"Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу та осадженню його з опадами", - кажуть фахівці.

На початку квітня хвиля тепла принесла в Україну не тільки аномальне потепління, а й пил із Сахари. Так, сильне запилення спостерігалося в Києві.

Метеорологиня Віра Балабух в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила, що пилові бурі тепер можуть виникати і в самій Україні.

За її словами, через війну на півдні країни практично знищено захисні лісосмуги, а також Каховське водосховище, яке було джерелом вологи для цього регіону. "Це створює додаткові ризики для того, що такі пилові бурі можуть утворитися і в нас тепер", - каже фахівець.

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