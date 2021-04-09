Сніг у квітні є рідкісним явищем для цього регіону.

У Брюсселі, Бельгія, в середу, 7 квітня, випав сніг.

Про це повідомляє The Watchers.

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Сніг лежав на деревах, дахах і зеленій траві. Зазначимо, що сніг у квітні є рідкісним явищем для Брюсселя.

У країні, як і в більшій частині північно-західної Європи, до цього спостерігалася незвично тепла погода і рекордні температури в кінці березня.

Квітневий сніг у Хорватії

Сніг, що випав у хорватському курортному місті Спліт з 7 квітня на 8 квітня, лише вчетверте випав в квітні за останні 70 років.

Ранко Шевелевич, синоптик державного гідрометеорологічного інституту в Спліті, заявив, що з 1949 року, коли почали проводити вимірювання, сніг випав двічі в квітні 1969 року і один раз в 1992 році.

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Автор: Олена Пилипчак