Сніг, який випав у хорватському курортному місті Спліт в ніч з вівторка на середу, лише вчетверте випав у квітні за останні 70 років.
Про це свідчать дані Сплітського відділенні Державного гідрометеорологічного інституту, повідомляє Європейська правда із посиланням на Vecernji List.
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Ранко Шевельєвич, черговий синоптик Державного гідрометеорологічного інституту в Спліті, заявив, що з 1949 року, коли почали проводити вимірювання, сніг випав двічі у квітні 1969 року і один раз у 1992 році.
За його словами, у вівторок у місті Кнін, за 87 км від Спліту, виміряли вісім сантиметрів снігу, що є рекордом за всю історію спостережень, яка ведеться з 1946 року.
Від сильних снігопадів найбільше постраждав регіон Далмації, центром якого є Спліт, розташований на узбережжі Адріатичного моря.
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