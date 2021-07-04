У столиці оголошено I рівень небезпеки.

У Києві та Київській області до кінця доби 4 липня спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища, такі як грози, град і шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Протягом години в Києві та області очікуються град і шквали 15-20 м/с.

Як зазначили рятувальники, у столиці оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Завтра, 5 липня, в Києві очікується дощ.

Вдень у південних та центральних областях України будуть місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Україні 4 липня

У багатьох областях України очікувалися зливи, місцями - грози. Найтепліше було в центрі та на сході країни, на заході - до +21°...+24°.

У західних областях очікувалися зливи, у Львівській та Волинській - невеликі дощі. Протягом дня повітря максимально прогрівся до + 24°.

На півночі України було тепліше, до + 26°. Опади очікувалися в Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Станом на ранок 4 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) знеструмлено 24 населених пункти.

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Автор: Олена Коваленко