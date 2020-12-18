На Фіджі налетів потужний ураган, є жертви (фоторепортаж, відео)
Дороги заблоковано деревами, що впали, і раптовими повенями.
На Фіджі налетів потужний циклон, убивши двох осіб, у тому числі тримісячну дитину, і залишивши після себе руйнування по всій країні.
Про це повідомляє Reuters.
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Циклон "Яса", шторм вищої п'ятої категорії, викликав зливи, великі повені і вітри зі швидкістю до 285 км/год по всьому архіпелагу.
Були зруйновані десятки будинків, в деяких районах відключено електрику, а дороги заблоковані деревами, що впали і раптовими повенями.
На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, було видно дороги, заблоковані зсувами, паводками і лініями електропередач.
Прем'єр-міністр Фіджі Франк Байнімарама підтвердив факт двох смертей на відео, розміщеному в Facebook.
"Підтверджені двоє загиблих. 45-річний чоловік з Лабаси і тримісячна дитина", - сказав він.
У четвер на Фіджі було оголошено стан стихійного лиха, введено нічну комендантську годину. Населенню було рекомендовано сховатися в притулках.
Вітер зруйнував безліч житлових будинків і громадських будівель, пошкодив посіви. Хвилі досягають висоти в 3 метри, що блокує шлях для суден.
Зберігаються побоювання з приводу проливних дощів, хоча сила урагану ослабла і тепер відноситься до другої категорії.
Довідка УНІАН. Меланезійська держава Фіджі являє собою скупчення вулканічних і коралових островів, розташованих в південно-західній частині Тихого океану. Столиця країни, місто Сува, розташоване приблизно в 1770 км на північ від Нової Зеландії і приблизно в 4450 км на північний захід від американського штату Гаваї.
Циклон "Нівар" в Індії
Сильний циклон обрушився на південне узбережжя Індії рано вранці в четвер, 26 листопада, убивши щонайменше п'ять осіб, викорчувавши дерева і пошкодивши лінії електропередач.
За даними метеорологічного департаменту Індії, циклон "Нівар" обрушився на берег недалеко від південного штату Таміл Наду, при швидкості вітру до 130 км/год.
За словами свідка Reuters, проливні дощі від шторму викликали повінь на деяких вулицях міста Ченнаї, в якому зосереджено безліч великих виробників автомобілів.
Через шторм в Ченнаї в результаті падіння дерев, утоплення і ураження електричним струмом загинули щонайменше п'ять осіб.
Десятки тисяч людей були евакуйовані з районів Таміл Наду перед тим, як ураган обрушився на берег.
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