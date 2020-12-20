Київ сьогодні накриє туман, що буде триматись і в понеділок - синоптики

Видимість становить 200-500 м.

Синоптики спрогнозували погоду в Києві / фото УНІАН

У Києві до кінця доби та протягом понеділка утримається туман.

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Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Видимість становить 200-500 м. Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності (жовтому).

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