Київ сьогодні накриє туман, що буде триматись і в понеділок - синоптики
Видимість становить 200-500 м.
У Києві до кінця доби та протягом понеділка утримається туман.
Синоптик розповіла, коли українцям чекати на похолодання
Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
Видимість становить 200-500 м. Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності (жовтому).
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