The Independent: температура в Арктиці зростає, теплове поле майже вдвічі перевищило розмір США (карта)

Температура в листопаді на 10-12° вище, ніж була 30 років тому.

Пояс теплого повітря над Арктикою майже вдвічі більше розміру США / Фото University of Maine

Рекордно теплий рік для Арктики триває, оскільки температура в кінці листопада 2020 року виявилася на 12° вищою, ніж в середньому в 1990-х роках.

Про це повідомляє The Independent.

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21 листопада 2020 року температура була на 10-12° вищою, ніж 30 років тому, в той час як для всієї Арктики температура була в середньому на 6,7° вище норми.

Вимірювання являють собою середні температури для всієї території Арктики, де на початку цього року вже спостерігалися високі температури.

Хоча за мірками звичайної людини тут все ще холодно, а у багатьох місцях температура значно нижче нуля, розмір території, яка постраждала від такого величезного сплеску температур, стривожив вчених.

"Це стає щорічним нагадуванням про швидку зміну клімату, яку ми спостерігаємо в Арктиці", - сказав доктор Зак Лейб, фахівець з клімату в Арктиці з Університету штату Колорадо.

За даними Barents Observer, в даний час пояс теплого повітря тягнеться від Північної Гренландії через Північний полюс до моря Лаптєвих і Східно-Сибірського моря на північ від материкової частини Росії.

На північний схід від Шпіцбергена, над землею Франца-Йосифа і Північною землею також спостерігалася аналогічна аномальна спека.

Розмір "ураженої" області майже вдвічі перевищує розмір США.

В Арктиці настає тепла погода незважаючи на те, що сонце вже зайшло на зиму.

У жовтні в Арктиці був зафіксований рекордно низький рівень льодового покриву, і навіть до середини листопада багато районів ледь почали повторно замерзати, залишивши великі ділянки відкритої води.

Вчені попередили, що по мірі збільшення площі відкритого океану енергія сонця поглинається більше, ще сильніше нагріваючи океан, посилюючи глобальне нагрівання і неминуче змінюючи харчові ланцюжки, від яких залежить виживання незліченних видів.

Жовтень був найспекотнішим за всю історію спостережень в Європі і настав після рекордної хвилі тепла в Сибіру на початку цього року.

Довідка УНІАН. Зйомка за допомогою теплових інфрачервоних радіометрів, якими оснащені метеорологічні супутники, відкрила можливість одночасної фіксації температур поверхні суші і океану. Теплові інфрачервоні знімки відображають інтенсивність теплового випромінювання суші або води. Їх використовують для картографування та аналізу просторового розподілу температур поверхні Землі.

Теплові поля в океанах і морях тепер вивчаються з космосу за допомогою спеціальної апаратури, що працює в інфрачервоній і мікрохвильовій зонах спектра. Зйомки з супутників показують, що Світовий океан являє собою складну систему теплових неоднорідностей. Температура теплових плям (полів) на поверхні океану з часом змінюється, теплові поля переміщуються.

Встановлена на супутниках апаратура дозволяє стежити за цією безперервно мінливою тепловою картиною і отримувати оцінку температури з точністю до 1-2°.