На Фудзіямі на місяць раніше очікуваного випав сніг.

Легендарна гора в Японії - Фудзіяма - вкрилася снігом. Цього року він випав майже на місяць раніше норми.

Про це повідомляє The Independent.

Як повідомляється, гора висотою 3776 метрів врилася білим снігом на 25 днів раніше звичайного і на 21 день раніше, ніж минулого року.

На аерофотознімках зображений симетричний конус легендарної гори, злегка присипаний свіжим снігом.

Фудзіяма - діючий вулкан в Японії. Тепер він вважається слабоактивним. Вулкан має майже ідеальні конічні обриси й вважається священним, служить об'єктом туризму, а також релігійного паломництва буддистського і синтоїстського культів. Фудзі протягом століть була популярною темою в японському мистецтві.

Як повідомляв Погода УНІАН, жовтень цього року може бути більш холодним, ніж листопад і грудень, і вже в другій половині осіннього місяця в Україні може випасти перший сніг.

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзим'я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді та грудні. В останні роки це проглядається. Так що в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив", – розповіла завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Автор: Катерина Лиманська