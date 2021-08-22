На Мексику налетів ураган Грейс, викликавши сильну повінь і зсуви, в результаті яких загинули щонайменше вісім людей.
Це один з найсильніших штормів, що накривали узбережжя Мексиканської затоки за багато років, передає Reuters.
Зі швидкістю вітру 201 км/год стихія досягла суші недалеко від курорту Теколутла у штаті Веракрус. Уряд штату заявив, що загинули вісім людей, зокрема, шість членів однієї родини. Одну з жінок вбило зсувом у її власному будинку.
У країні було введено надзвичайний стан. Щонайменше 565 тисяч жителів зіткнулися з відключенням електроенергії.
Ураган послаб, лише рушивши вглиб гір, і потім розсіявся у центральній частині країни з максимальною швидкістю вітру близько 35 км/год.
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