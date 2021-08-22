Стихія досягла узбережжя зі швидкістю вітру 201 км/год.

На Мексику налетів ураган Грейс, викликавши сильну повінь і зсуви, в результаті яких загинули щонайменше вісім людей.

Це один з найсильніших штормів, що накривали узбережжя Мексиканської затоки за багато років, передає Reuters.

Зі швидкістю вітру 201 км/год стихія досягла суші недалеко від курорту Теколутла у штаті Веракрус. Уряд штату заявив, що загинули вісім людей, зокрема, шість членів однієї родини. Одну з жінок вбило зсувом у її власному будинку.

У країні було введено надзвичайний стан. Щонайменше 565 тисяч жителів зіткнулися з відключенням електроенергії.

Ураган послаб, лише рушивши вглиб гір, і потім розсіявся у центральній частині країни з максимальною швидкістю вітру близько 35 км/год.

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Автор: Катерина Комолова