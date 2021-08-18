У результаті негоди у Вінниці впали 13 дерев, поділилися у ДСНС.

У вівторок пізно ввечері, 17 серпня, у Вінниці був ураган. В обласному центрі вітер зривав дахи з будинків, було повалено багато дерев, гілки падали на припарковані машини.

Вітер підіймав гілки дерев, як сірники, повідомляє ТСН з посиланням на відомості кореспондента.

У спальному районі в одному з дворів стара вишня травмувала 70-річну жінку на ім'я Лідія, яка поливала квіти. Жінка отримала перелом ноги та потрапила до лікарні.

"Зірвало вишню... і на неї впало, коли вона з відром йшла...", – прокоментував інцидент сусід постраждалої Олександр Чумак.

Вчора рятувальники у Вінниці прибрали 13 повалених дерев, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Раніше в Україні була спека, а потім температура повітря різко впала. У ряді населених пунктів була негода, зокрема, вирував потужний вітер. Через негоду у семи областях нашої країни були знеструмлені 138 населених пунктів.

Автор: Екатерина Присяжнюк