Видимість обмежена до 50 метрів.

Сьогодні, 20 травня, у Карпатах знову вдарив мороз до -1°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер східний, північно- східний 8-9 м/с. Температура повітря -1°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 20 травня, в Україні дощитиме, але опади залишать центр і частину східних областей. Температура почне зростати: у західних областях потеплішає до +17°, а у центральних - до +20°.

У Києві - хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +10°, вдень +19°.

У Львові в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, дощ. Вночі +6°, вдень +17°.

В Одесі - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +12°, вдень +16°.

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Автор: Олена Пилипчак