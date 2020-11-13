Погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень - синоптики

Відлиги і невеликі морози цієї зими будуть змінювати один одного.

Відлиги і невеликі морози чередуватимуться / Фото УНІАН

Імовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.

Про це Апостроф повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

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"Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", - сказала вона.

Синоптик також нагадала, що згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Аномально тепла зима в Україні: прогноз синоптиків

У синоптиків є всі підстави очікувати, що зима 2020/2021 років буде аномально теплою.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, як і минулого року, у нас переважатиме область високого тиску, але з південними потоками, які приноситимуть теплу і суху повітряну масу.

"Атлантичний і Північний Льодовитий океани мають зараз дуже високу температуру, а саме вони впливають на клімат в Європі. Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, буде переважати більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – пояснює кліматолог.

Однак навряд чи прийдешня зима буде тепліше попередньої, але в середньому температура буде вище на 2 градуси, каже Балабух.

Разом з тим, вчена повідомила, що даний рік вже конкурує з 2016, який був найтеплішим за весь час метеорологічних спостережень.