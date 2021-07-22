Якби злива тривала більше 4 годин, місто б затопило.

Одеса опинилася на межі катастрофи через рівень води, який піднявся у Хаджибейському лимані. Напередодні місто накрила найсильніша за останні вісім років злива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради заявив мер міста Геннадій Труханов.

Він зазначив, що вночі приблизно за 4 години випала майже двомісячна норма опадів. За цей час вода в Хаджибейському лимані піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі. Дана споруда, як зазначив Труханов, потребує капітального ремонту, про що влада неодноразово ставила питання, в тому числі на рівні профільних міністерств.

"Це була залпова злива. Щось подібне спостерігалося у 1988 році... Якби злива йшла понад п'ять годин, невідомо, чим би все скінчилося...", - сказав міський голова, зазначивши, що могла статися катастрофа.

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Труханов додав, що скоро відбудеться позачергове засідання міської комісії з ТЕБ і НС, на якому буде обговорюватися, зокрема проблема Хаджибейського лиману.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів, були підтоплені вулиці, житлові будинки, офіси, повалені дерева.

Довідка УНІАН. Земельний насип дамби Хаджибейського лиману споруджувався у 40-х роках минулого століття. Влада неодноразово заявляла, що у разі прориву дамби Хаджибейського лиману до зони затоплення може потрапити район від Пересипського мосту до Жевахової гори. Також прорив дамби загрожує руйнуванням залізничних колій, автодоріг і комунікацій, що з’єднують селище Котовського (Суворовський район Одеси) з центром міста. Необхідність проведення робіт на дамбі обумовлена ще й тим, що в разі її прориву, жителі району можуть залишитися без водопостачання і каналізації.

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Автор: Лариса Козова