Двоє 86-річних пенсіонерів госпіталізовані.

В Одесі співробітники ДСНС врятували із затопленого зливою приватного будинку п'ять осіб, серед яких 4-річна дитина.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, близько 03:00 в службу порятунку надійшла інформація про те, що по вул. Путьова, 42 люди не можуть вибратися із затопленого будинку.

"До місця виклику було направлено підрозділ ДСНС. Із затопленої будівлі витягли двох пенсіонерів, двох жінок, 1991-го і 1968 років народження, а також дитину, 2017 року народження", - розповіли у главку.

Як повідомила УНІАН одна з врятованих жінок Анна Шахметова, вночі потік води вибив вхідні двері і житло повністю затопило.

Читайте такожУкраїнська блогерка навчила курити 7-річну племінницю (відео)"Двометровий паркан виступав з води сантиметрів на 30, я провалилася у воду по груди... в будинку були я, мама, 86-річні бабуся і дідусь, а також моя 4-річна дитина. Бабуся – після інсульту, вона не розмовляє, у дідуся – хвороба Альцгеймера і деменція, він взагалі не розумів, що відбувається, і сидів у воді, поки ми до нього не дісталися, оскільки в кімнату заклинило двері...", - розповіла Шахметова.

Вона додала, що через негоду погано працював телефонний зв'язок і потерпілі ледь додзвонилися до служби порятунку. Чекаючи співробітників ДСНС, люди піднялися на підвищення, щоб не потонути. За словами жінки, все майно в будинку затоплено і, ймовірно, відновленню не підлягає. Зокрема, техніка (холодильник, телевізор, мобільний телефон та інше), меблі.

Наразі обидва пенсіонери госпіталізовані.

Негода в Одесі

21 липня Одесу накрила сильна злива. В результаті стихії багато вулиць виявилися затоплені, деякі райони залишилися без світла.

Місцями вода доходила людям до пояса, в деяких багатоповерхівках почало затоплювати під'їзди.

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Автор: Лариса Козова