В Україні завтра можливі зливи та грози.
Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.
"В Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив", - повідомила вона.
За її словами, також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини. А загалом буде сухо й спекотно.
За даними синоптика, наразі Україні є однією з найгарячіших країн Європи. Максимальна температура повітря середини літа - 15 липня - становитиме в Україні +30...+35 градусів.
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"Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня", - розказала Наталка Діденко і додала, що спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово похолодання пошириться.
"Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше", - резюмувала синоптик.
Нагадаємо, в Україні зросла смертність населення наприкінці червня. Вчені пов'язують це зі спекою, що встановилася в Україні.
"Серед можливих пояснень – безпосередній вплив погодних умов: як відомо, надмірна спека також може призводити до суттєвої надлишкової смертності", - повідомили у НАН.
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