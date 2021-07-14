Наразі, за даними Наталки Діденко, Україна є однією з найгарячіших країн Європи.

В Україні завтра можливі зливи та грози.

Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

"В Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив", - повідомила вона.

За її словами, також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини. А загалом буде сухо й спекотно.

За даними синоптика, наразі Україні є однією з найгарячіших країн Європи. Максимальна температура повітря середини літа - 15 липня - становитиме в Україні +30...+35 градусів.

Читайте такожСтало відомо, коли довгоочікуване похолодання прийде в Україну (карта)

"Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня", - розказала Наталка Діденко і додала, що спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово похолодання пошириться.

"Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, в Україні зросла смертність населення наприкінці червня. Вчені пов'язують це зі спекою, що встановилася в Україні.

"Серед можливих пояснень – безпосередній вплив погодних умов: як відомо, надмірна спека також може призводити до суттєвої надлишкової смертності", - повідомили у НАН.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська