В результаті стихії ніхто з людей не постраждав, проте пошкоджені автомобілі та будівлі.

У Бразилії після тривалої посухи піщана буря накрила штат Сан-Пауло та "поглинула" кілька міст.

Про це повідомляє Swords Today.

Як повідомляється, в регіоні накопичилася велика кількість пилу через тривалу відсутність дощу і лісових пожеж. В результаті хмара червоного пилу "поглинула" міста в штаті Сан-Паулу, викликавши паніку та анархію.

За словами метеоролога Карін Гамма, з точки зору клімату, це явище не безпрецедентне, воно трапляється регулярно, але на цей раз відбулося більш масштабно.

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За його даними, дощу не було три місяці.

"Це зробило грунт дуже сухим. Водночас ми знаємо, що кількість пожеж збільшилася... Нарешті, вологість повітря була дуже низькою", - пояснив фахівець. Тому під час урагану, швидкість вітру якого сягала 95 км/год, люди побачили хмару пилу червоного кольору.

За даними Ladepeche, інформації про постраждалих не надходило. Однак піщана буря, що супроводжувалася сильними поривами вітру і дощем, пошкодила будинки, транспорт і вуличне освітлення.

Нагадаємо, раніше піщана буря в окрузі Міллард американського штату Юта призвела до зіткнення щонайменше 20 машин. В результаті ДТП семеро людей загинули.

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Автор: Катерина Лиманська