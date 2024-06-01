Вночі прогнозується невеликий, вдень помірний короткочасний дощ.

У Київській області завтра продовжать іти дощі. Так, за прогнозомУкргідрометцентру, вночі прогнозується невеликий, вдень помірний короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі очікується близько 13-18°, вдень 24-29°.

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У Києві вночі буде 16-18°, вдень 26-28°.

Також по області 2-4 червня прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - застерігає Київська ОВА.

Яка погода прогнозується сьогодні

У Київській області сьогодні очікується тепла погода з мінливою хмарністю, вдень місцями можливі короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°.

На грози слід чекати також жителям Закарпаття, Прикарпаття, західних, Житомирської та Вінницькій областей.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що 2 червня на сході та півдні України спостерігатиметься висока пожежна небезпека. Вона пояснює, що це пов'язано з дефіцитом вологи.

28 травня в Укргідрометцентрі повідомили, що температура води у Дніпрі біля Києва перевищила 20 градусів.

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