Місцями сніг та ожеледиця: синоптики склали прогноз погоди на початок тижня (карта)
У більшості областей, крім східних, синоптики прогнозують туман.
На початку нового робочого тижня, 21 грудня, погода в Україні суттєво не зміниться. У деяких регіонах очікуються невеликі опади.
Київ сьогодні накриє туман, що буде триматись і в понеділок - синоптикиПро це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, у більшості областей, крім східних, синоптики прогнозують туман, а також вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У лівобережних регіонах очікується невеликий сніг, місцями ожеледиця, температура протягом доби – 1-6 градусів морозу. На решті частини території буде переважно без опадів, температура вночі та вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
У Києві – без опадів, туман, температура протягом доби – від 0 до 2 градусів тепла.
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