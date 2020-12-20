Місцями сніг та ожеледиця: синоптики склали прогноз погоди на початок тижня (карта)

У більшості областей, крім східних, синоптики прогнозують туман.

Погода 21 грудня / фото УНІАН

На початку нового робочого тижня, 21 грудня, погода в Україні суттєво не зміниться. У деяких регіонах очікуються невеликі опади.

Читайте також Київ сьогодні накриє туман, що буде триматись і в понеділок - синоптикиПро це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, у більшості областей, крім східних, синоптики прогнозують туман, а також вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У лівобережних регіонах очікується невеликий сніг, місцями ожеледиця, температура протягом доби – 1-6 градусів морозу. На решті частини території буде переважно без опадів, температура вночі та вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Погода 21 грудня / фото meteo.gov.ua

У Києві – без опадів, туман, температура протягом доби – від 0 до 2 градусів тепла.

Вас також можуть зацікавити інші новини про погоду