Прикарпаття на початку весни засипало снігом (відео)

Опади спостерігаються у Львівській та Івано-франківській областях.

Прикарпаття замітає снігом / скріншот

До західної України повернулась зима - у Львівській та Івано-франківській областях падає сніг.

Читайте також Синоптик розповіла, які області завтра засипле снігом

Зокрема, Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області попереджає про погіршення погодних умов - очікується мокрий сніг.

Також сніжить й у Львові. Наразі без колапсу, адже сніг одразу тане.

Водночас у Львівській області на сьогодні оголошено штормове попередження через опади та сильний вітер. А упродовж 5-9 березня в регіоні очікується ожеледиця.

Вас також можуть зацікавити новини: