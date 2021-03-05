Прикарпаття на початку весни засипало снігом (відео)

16:19, 5 березня 2021
29

Опади спостерігаються у Львівській та Івано-франківській областях.

Прикарпаття замітає снігом / скріншот
Прикарпаття замітає снігом / скріншот

До західної України повернулась зима - у Львівській та Івано-франківській областях падає сніг.

Синоптик розповіла, які області завтра засипле снігом

Зокрема, Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області попереджає про погіршення погодних умов - очікується мокрий сніг.

Також сніжить й у Львові. Наразі без колапсу, адже сніг одразу тане.

Водночас у Львівській області на сьогодні оголошено штормове попередження через опади та сильний вітер. А упродовж 5-9 березня в регіоні очікується ожеледиця.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снігвідеопогода у Львовіновини ЛьвоваНовини Івано-Франківська
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
46 %
754 мм
7.7 м/с
3 %
Стрічка новин
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся