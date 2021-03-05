Прикарпаття на початку весни засипало снігом (відео)
Опади спостерігаються у Львівській та Івано-франківській областях.
До західної України повернулась зима - у Львівській та Івано-франківській областях падає сніг.
Синоптик розповіла, які області завтра засипле снігом
Зокрема, Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області попереджає про погіршення погодних умов - очікується мокрий сніг.
Також сніжить й у Львові. Наразі без колапсу, адже сніг одразу тане.
Водночас у Львівській області на сьогодні оголошено штормове попередження через опади та сильний вітер. А упродовж 5-9 березня в регіоні очікується ожеледиця.
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