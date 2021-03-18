Зима у горах: в Карпатах мете хуртовина, рятувальники попереджають про небезпеку сходу лавин (фото)

У горах зараз дуже небезпечно, зокрема, через низьку видимість.

У горах мете хуртовина / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

У Карпатах продовжується хуртовина, видимість впала до 30 метрів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-західній, 12-14 м/с. Хуртовина. Температура повітря -10°", - йдеться у повідомленні.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що 18 березня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), а у високогір”ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека - 4 рiвень.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 18 березня, в Україні продовжаться дощі, місцями пройдуть зливи і мокрий сніг. Сухо буде лише на Львівщині, у Луцьку, Рівному, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Температура продовжить падати, коливатиметься на рівні +1°...+8°.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.

У Львові в четвер очікується хмарна з проясненнями погода, вночі -4°, вдень +3°.

В Одесі 18 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +7°, можлива злива.