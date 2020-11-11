Завтра на киян чекає хмарна погода з температурою не вище +6°
Опадів не очікується.
У четвер, 12 листопада, в Києві буде хмарно. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +6°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра практично по всій Україні-прохолодно і хмарно, температура впаде до + 6° (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°.
Вітер південно-східно напрямку зі швидкістю до 1,4 м/с. Без опадів.
Атмосферний тиск - 759 мм рт. ст.
Народний прогноз на 12 листопада
12 листопада — 3иновія-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цього дня — свято синички, до нас прилітають пташки-зимники — синиці, щиглі, снігурі, сойки, чечітки. Дорослі і діти майстрували годівниці для птахів. Підгодуй птахів зимою, послужать тобі весною. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів. 12 листопада — і свято мисливців. У цей день мисливцям належало вбити хоча б одного зайця, а той, хто повернеться в цей день додому без здобичі, за повір'ям, на вдале полювання в цьому сезоні міг не розраховувати. А от зустріч на полюванні з вовком вважалася поганою прикметою.
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