Завтра на киян чекає хмарна погода з температурою не вище +6°

Опадів не очікується.

Завтра на киян чекає прохолодна осіння погода / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 12 листопада, в Києві буде хмарно. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +6°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°.

Вітер південно-східно напрямку зі швидкістю до 1,4 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск - 759 мм рт. ст.

Народний прогноз на 12 листопада

12 листопада — 3иновія-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цього дня — свято синички, до нас прилітають пташки-зимники — синиці, щиглі, снігурі, сойки, чечітки. Дорослі і діти майстрували годівниці для птахів. Підгодуй птахів зимою, послужать тобі весною. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів. 12 листопада — і свято мисливців. У цей день мисливцям належало вбити хоча б одного зайця, а той, хто повернеться в цей день додому без здобичі, за повір'ям, на вдале полювання в цьому сезоні міг не розраховувати. А от зустріч на полюванні з вовком вважалася поганою прикметою.

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