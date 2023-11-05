Наразі відомо, що внаслідок негоди вже постраждала одна людина.

Сьогодні в Києві очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ; пориви вітру 17-22 м/с. У місті оголошено І - "жовтий" рівень небезпечності.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко. За його даними, внаслідок ускладнення погодних умов вже сталося підтоплення в деяких районах міста. В даний час триває ліквідація наслідків.

В Святошинському районі:

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вул. Стеценка (ліквідується);

проспекту Курбаса (ліквідовано);

вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

бул. Академика Вернадского,(ліквідовано).

В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).

В Дарницькому:

вул. Ташкенська (ліквідується);

вул. Переяслівська (ліквідується).

Крім того, в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.

"Щодо постраждалих - зараз відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму", - уточнив Попко.

"Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища", - закликав очільник КМВА і додав, що в місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває.

Негода в Києві

28 жовтня у Києві спостерігалась серйозна негода. Через сильний буревій по місту розкидало сотні дерев та гілок. За даними КО "Київзеленбуд", це приблизно 592 дерева, які повалила або пошкодила негода.

Тоді КМВА повідомила про загибель двох людей - чоловіків 65 та 35 років. Постраждали від сильного вітру 7 осіб.

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