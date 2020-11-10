У Києві починається похолодання: завтра вдень температура не підніметься вище +6°

Завтра у столиці - північний вітер.

Завтра в Києві буде хмарно / фото УНІАН

У середу, 11 листопада, в Києві буде похмуро. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +6°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°.

Вітер північного напрямку зі швидкістю до 2,1 м/с. Без опадів.

Атмосферний тиск - 758 мм рт. ст.

Народний прогноз на 11 листопада

11 листопада — Анастасії та Аврамія-вівчарів, Марії, Ганни. Анастасія — заступниця овець, а Аврамій — покровитель вівчарів, які відзначають цього дня своє свято. У господарствах останній раз на рік стригли овець. Пастухів пригощали пирогами з нової муки за те, що влітку зберегли отари і стада, говорили: Руном з вівці одягалися й отці. Синичка пищить — зиму закликає.

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