У Києві починається похолодання: завтра вдень температура не підніметься вище +6°
Завтра у столиці - північний вітер.
У середу, 11 листопада, в Києві буде похмуро. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +6°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°.
Вітер північного напрямку зі швидкістю до 2,1 м/с. Без опадів.
Атмосферний тиск - 758 мм рт. ст.
Народний прогноз на 11 листопада
11 листопада — Анастасії та Аврамія-вівчарів, Марії, Ганни. Анастасія — заступниця овець, а Аврамій — покровитель вівчарів, які відзначають цього дня своє свято. У господарствах останній раз на рік стригли овець. Пастухів пригощали пирогами з нової муки за те, що влітку зберегли отари і стада, говорили: Руном з вівці одягалися й отці. Синичка пищить — зиму закликає.
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