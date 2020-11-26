Завтра на киян чекає похмура осіння погода, але без дощів

17:00, 26 листопада 2020
6

У столиці опадів не очікується.

Завтра у Києві - хмарна погода / фото УНІАН
Завтра у Києві - хмарна погода / фото УНІАН

У п'ятницю, 27 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +6°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

В Україні несподівано потеплішає до +13°: прогноз погоди на завтра (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +1°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°. Без опадів.

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 3,8 м/с. 

Атмосферний тиск - 749 мм рт. ст.

Народний прогноз на 27 листопада

27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — зародить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.  Вороння чорне каркає на Пилипа — до відлиги.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпрогноз погодипогода в Києвіпогода у Києвіпогода на завтрапогода у листопаді в Україніпогода в листопаді
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+12°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
78 %
756 мм
5.0 м/с
33 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять