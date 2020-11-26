Завтра на киян чекає похмура осіння погода, але без дощів
У столиці опадів не очікується.
У п'ятницю, 27 листопада, в Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +6°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +1°, а вдень повітря прогріється максимум до +6°. Без опадів.
Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 3,8 м/с.
Атмосферний тиск - 749 мм рт. ст.
Народний прогноз на 27 листопада
27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, Григорія, Федора. Іній на Пилипа — буде овес, як липа. Дощить — зародить пшениця. Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде. Вороння чорне каркає на Пилипа — до відлиги.
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Мін./mакс. температура:+7° / +21°
Вологість:78 %
Тиск:756 мм
Вітер: 5.0 м/с
Ймовірність опадів:33 %
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