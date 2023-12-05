Майже в усіх регіонах буде сухо з невеликим морозцем, але вітряно.

У середу, 6 грудня, погода порадує українців помірним морозцем, а в деяких областях – невеликим снігом. Такий прогноз опублікувала у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко.

"На Миколая та в День найкращих у світі ЗСУ в Україні буде хороша зимова погода. Морозець вночі помірний, -4...-10 градусів, вдень невеликий, -1...-3 градуси або близько нуля. Тепліше, до незначних ʼплюсівʼ, у південній частині", - розповіла вона.

Діденко зазначила, що по всій території України переважатиме суха погода, лише у Вінницькій та Житомирській областях очікується незначний сніг, а на Одещині - невеликий дощ.

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Вітер південно-східного напрямку, помірний, часом рвучкий.

Прогноз погоди у Києві

За прогнозом Діденко, у Києві 6 грудня опадів не очікується і навіть після тривалих хмарних днів киян може порадувати сонечко.

Водночас прогнозується вітряна погода. Температура вночі -5..-7 градусів, вдень 0..-2 градуси.

Яка погода очікує українців

За прогнозом Укргідрометцентру, 5-6 грудня в Україні переважно без опадів, температура вночі у західних та північних областях 5-10° морозу, місцями до 14° морозу, вдень 0-5° морозу, а на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, в Криму до 8° тепла.

7 грудня вночі у південній частині, вдень в більшості областей невеликий сніг, на крайньому півдні з дощем; температура у північних областях вночі 4-10° морозу, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.

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