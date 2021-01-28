Українців закликають не їздити на автомобілях через снігопади

Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

Рятувальники закликають українців відмовитися від поїздок автомобілями / фото УНІАН, Денис Прядко

Рятувальники закликають українців у зв’язку зі снігопадами утриматися від поїздок автомобілями.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"На дорогах ожеледиця. Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів. ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу!", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за прогнозом Укргідрометцентру, протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.

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Так, в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний), а в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

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