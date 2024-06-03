Найхолодніше було 14 травня, коли мінімальна температура знизилася під ранок до 2,9°С.

Цьогорічний травень у Києві став восьмим найсухішим у рейтингу опадів з 1891 року. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Так, згідно з даними спостережень метеостанції ЦГО, середньомісячна температура повітря травня у Києві склала 16,3°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С.

Зауважується, що найхолодніше було 14 травня, коли мінімальна температура знизилася під ранок до 2,9°С, а найтепліше - 22 числа, коли максимальна температура підвищилася до +28,0°.

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"Опадів на проспекті Науки випало 15 мм або 23% кліматичної норми. Цьогорічний травень у столиці став восьмим найсухішим у рейтингу опадів з 1891 року", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні - деталі

В Україні 4 червня очікується спекотна погода, проте з грозовими дощами та шквалами. Буде хмарна погода з проясненнями.

Вночі у більшості західних областей, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі прогнозується 12-17°; вдень у західних і північних областях - 22-27°, на решті території спекотно - 28-33°.

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