За словами офіційних осіб, "більшість будинків і будівель" в Літтоні зруйновано, згоріло 90% населеного пункту.

Лісова пожежа, що почалася після трьох днів рекордної спеки, знищила більшу частину містечка Літтон у Британській Колумбії на заході Канади.

Про це в п'ятницю, 2 липня, повідомляє Reuters.

Учора влада видала нові накази про евакуацію, оскільки у провінції продовжують поширюватися лісові пожежі.

Понад 1 000 жителів Літтона і його околиць покинули свої будинки ще пізно ввечері в середу, коли місцевість раптово охопило полум'я, яке стрімко розросталося. Причина загоряння встановлюється.

Місцеві ЗМІ пишуть про загиблу внаслідок пожежі пару - 60-річних чоловіка і дружину. Однак Reuters поки не вдалося підтвердити цю інформацію.

За словами офіційних осіб, "більшість будинків і будівель" в Літтоні знищено, згоріло 90% населеного пункту, а деякі жителі зникли безвісти.

Пожежа також серйозно пошкодила гідроелектростанції у Британській Колумбії та автомагістралі: під'їзд до Літтона дорогою обмежений.

За останні 24 години у провінції зареєстрували 62 нових пожежі.

Рекордна спека і лісові пожежі в Канаді

За останній тиждень у Північній Америці різко збільшилася кількість смертей на фоні найсильнішої за всю історію аномальної спеки, а в канадській провінції Британська Колумбія спалахнули масштабні лісові пожежі.

Читайте такожВ Якутії через масштабні лісові пожежі траса стала схожа на "портал до пекла" (відео)У вівторок, 29 червня, в Літтоні був встановлений новий температурний рекорд країни - 49,6 градуса за Цельсієм. Попередній максимум у Канаді, відомої своїми холодними зимами, становив 45 градусів за Цельсієм і був встановлений у Саскачевані в 1937 році.

Окрім того, в середу, 30 червня, в районі Літтона спостерігалися сильні пориви вітру - до 71 км/год, що призвело до поширення вогню.

До того часу у Британській Колумбії зареєстрували щонайменше 486 раптових смертей за п'ять днів. Це число майже у три рази перевищує звичайну кількість смертей, що спостерігається у провінції за той же часовий відрізок.

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Переклад: Катерина Комолова