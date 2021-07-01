Спека стала причиною смерті десятків людей.

У США і Канаді різко збільшилася кількість смертей через найсильнішу за всю історію аномальну спеку, а в Британській Колумбії спалахнули масштабні лісові пожежі.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, в американському штаті Орегон через спеку загинули 63 людини. Для порівняння, з 2017 по 2019 рік у всьому Орегоні було всього 12 смертей від гіпертермії.

У Британській Колумбії (Канада) за п'ять днів було зареєстровано не менше 486 випадків раптової смерті.

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"Це була справжня криза в галузі охорони здоров'я, яка підкреслила, наскільки смертоносною може бути екстремальна спека", - заявила доктор Дженніфер Вайнс. "Оскільки наше літо стає все теплішим, я підозрюю, що ми знову зіткнемося з подібними подіями".

Президент США Джо Байден заявив, що зміна клімату стала причиною "небезпечного поєднання екстремальної спеки й тривалої посухи", попередивши, що Сполучені Штати відстають у підготовці до рекордної кількості лісових пожеж цього року.

Літтон, місто в центральній частині Британської Колумбії, на цьому тижні тричі побив рекорд найвищої температури в Канаді. Станом на вівторок він становить +49,6°. Попередній максимум в Канаді, відомої своїми суворо холодними зимами, становив +45°, встановлений в Саскачевані у 1937 році.

На північному заході США температура у Вашингтоні та Орегоні за вихідні злетіла вище +38°. Портленд встановлював рекордні максимуми кілька днів поспіль, у тому числі +47° в неділю.

У штаті Вашингтон у вівторок температура досягла максимальних позначок у +48°.

Губернатор Орегона оголосила надзвичайний стан через "неминучу загрозу лісових пожеж".

Спека в Канаді: що відомо

У Канаді через сильну спеку загинули понад 130 людей.

У вівторок, 29 червня, в Канаді третій день поспіль зафіксована найвища температура за всю історію, + 49,5°C. До цього тижня температура в країні ніколи не перевищувала +45°C.

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Автор: Катерина Лиманська