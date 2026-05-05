В Європі спалахнули численні незвичайні пожежі: що сталося

Лісові пожежі в німецькому Ютербозі, у баварських Альпах та в регіоні Богемської Швейцарії спалахнули цього року незвично рано – адже така ситуація типова для липня. Як повідомляє Tagesschau, причиною стала сильна посуха. Масштабні пожежі тримають у напрузі рятувальників у Німеччині та Чехії.

У Ютербозі, що в федеральній землі Бранденбург, займання виникло в п’ятницю і швидко поширилося. Наразі, за попередніми даними, його вдалося взяти під контроль. За інформацією міста, ще напередодні вогонь охопив близько 113 гектарів. Пожежа виникла на колишньому військовому полігоні, забрудненому боєприпасами, через що рятувальники мали обмежені можливості для гасіння. Як пояснила виконувачка обов’язків голови фонду Naturlandschaften Brandenburg Антьє Вурц, роботи на цій території були надто небезпечними.

Зазначається, що наразі пожежу вдалося локалізувати. За словами міського начальника пожежної служби Ріко Валентіна, подальшого поширення вогню зараз не очікується. Рятувальники поступово залишають місце події, а ситуацію оцінюють як стабільну. Водночас триває моніторинг осередків тління та палаючих пнів. На вівторок для регіону Ютербога прогнозують дощ.

Пожежа поблизу національного парку Богемська Швейцарія

Вогонь також вирує в районі чеського національного парку Богемська Швейцарія поблизу кордону із Саксонією. Там пожежа спалахнула в суботу з невстановлених причин. Наразі вона не поширюється далі, однак ще не взята під контроль.

Роботу пожежників у важкодоступній місцевості ускладнюють спека, посуха та вітер. Чеські рятувальники зазначають, що погодні умови залишаються непередбачуваними. Площа займання вже становить трохи менше одного квадратного кілометра. До ліквідації наслідків залучено понад 400 пожежників, а також підрозділи поліції, армії та служби порятунку. Щонайменше вісім гелікоптерів скидають воду з повітря, ще два транспортні вертольоти Sikorsky UH-60 Black Hawk очікують із сусідньої Словаччини.

Пожежа в Хімгауських Альпах

Осередки вогню зафіксовані й у Хімгауських Альпах у Баварії – на горі Заурусселькопф. Через крутий і важкодоступний рельєф активне гасіння наразі визнали недоцільним і небезпечним для рятувальників. Пожежники розташовані навколо території та спостерігають за ситуацією.

Планується проведення повітряної розвідки. Також створено кризовий штаб. За попередніми оцінками, вогонь охопив від чотирьох до п’яти гектарів лісу. Причини займання поки не встановлені. Німецька метеослужба прогнозує для півдня Баварії дощі та грози вже з другої половини дня.

Посуха – особливо на Верхньому Рейні та біля Мюнхена

На тлі численних пожеж система моніторингу посухи в Німеччині попереджає про критичну сухість ґрунтів. За словами керівника Центральнонімецького кліматичного бюро Андреаса Маркса, нині в країні загалом спостерігається незвично посушлива ситуація. Найбільше постраждали райони Верхньорейнської низовини, північніше Мюнхена, а також частини Бранденбурга.

Експерт пояснив, що особливо складною ситуація стає там, де поєднуються тривалий дефіцит опадів і піщані ґрунти. Саме тому Бранденбург традиційно залишається одним із головних осередків ризику лісових пожеж у Німеччині.

Водночас Німецька метеослужба прогнозує найближчими днями дощі на більшій частині території країни. За словами Маркса, це може суттєво полегшити ситуацію: після сильних опадів рівень пожежної небезпеки часто швидко знижується з найвищого до мінімального. Тому, на його думку, нинішня ситуація не є критичною і може швидко стабілізуватися.

У Німеччині пожежа знищила частину історичного замку 12-го століття

Нагадаємо, у березні сильна пожежа пошкодила частину замку Руннебург 12-го століття в містечку Вайсензее (Тюрінгія, Німеччина). Пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню, що почалося безпосередньо поруч із високою сторожовою вежею замку, на інші його частини. Через велику кількість іскор, можливо, були пошкоджені автомобілі, припарковані на прилеглих вулицях. Про причину пожежі тоді не повідомлялось.

