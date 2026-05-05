Гра в хованки: українські дрони навчилися випалювати ворога зсередини будівель, – Forbes

Стало відомо про новітню тактику ЗСУ.

На зміну класичним штурмам приходять високотехнологічні операції, де FPV-дрони стають головним інструментом зачистки закритих приміщень, пише Forbes.

Як повідомляє видання, тепер українські оператори дронів залітають прямо у вікна та маневрують між кімнатами, щоб знайти ворога в укритті.

Раніше солдатам доводилося ризикувати життям, заходячи в невідомі приміщення, де могли бути засідки або розтяжки. Сьогодні ситуація інша - дрони заходять першими. За наявними даними, малі та швидкі безпілотники є дуже складною ціллю для звичайних автоматів, а їхня здатність підійматися на будь-який поверх робить бетонні стіни багатоповерхівок поганим захистом для загарбників.

Зазначається, що для таких операцій використовують навіть тактику "парної роботи". Один дрон може пробити отвір у стіні або розбити скло, а другий залітає в цю щілину для удару.

Окрім вибухів, як відомо, дрони "навчилися" бути гуманними, вони можуть знаходити поранених ворогів, які хочуть здатися, і виводити їх у полон, або знищувати охорону, звільняючи наших полонених.

Аналітики переконані, масоване застосування FPV-дронів дозволяє буквально "випалювати" ворога з міських кварталів, зберігаючи життя наших захисників. Тому зараз уже немає сенсу відправляти штурмовиків у вогонь, поки дрони не переконаються, що ворога ліквідовано або знешкоджено.

Шлях до винищувачів

Раніше УНІАН писав, що українські пілоти проходять підготовку до польотів на F-16 у Великій Британії, і цей етап є першим у багаторівневій програмі переходу на західні винищувачі. Там вони починають із простих навчальних літаків, вивчають англійську та вчаться мислити за стандартами НАТО, де пілот сам ухвалює більше рішень у повітрі, а не діє за жорсткими наказами.

Також відомо, що вже десятки українських льотчиків пройшли таку базову підготовку, а загалом у програмі могли брати участь сотні пілотів, які поступово переходять до складніших етапів навчання.

