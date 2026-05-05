'Вони повинні махати білим прапором': Трамп зробив нову заяву щодо війни в Ірані

Президент США додав, що економіка Ірану зазнає краху, але потрібно більше військових ударів.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран вже повинен здатися, але не робить цього через гордість. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Білому домі.

"Ми робимо це по-старому, і вони повинні махати прапором. Але вони дуже горді. Можливо, ви не побачите білий прапор. Але по суті це вже те, що їм потрібно, вони повинні махати білим прапором, білим прапором капітуляції. Коли ж вони нарешті скажуть: "Здаємося"?", - заявив очільник Білого дому.

Трамп додав, що попри війну на Близькому Сході, США досягли максимуму на фондовому ринку. Також він вважає, що у Ірана немає шансів:

"Вони не мають флоту – він повністю знищений, вони не мають ВПС – вони повністю знищені, вони не мають ППО – вона повністю знищена. Немає радарів. Вони не мають лідерів – лідерів знищено".

Президент США також прокоментував стан іранської економіки та зробив прогноз. На питання журналіста, чи дозволить Трамп економіці Ірану остаточно зруйнуватися, він відповів ствердно.

"Гадаю, так, тому що ми самі її до цього підвели, чи не так?", - відповів американський лідер.

Також Трамп додав, що сподівається на колапс в економіці Ірану, тому що хоче перемогти.

"Якщо вона зазнає краху - ну... Ні, я думаю, що це вимагатиме більше військових ударів, але крім того, їхня економіка справді руйнується", - додав очільник Білого дому.

Мирні переговори між США та Іраном: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп не відповів прямо, чи діє перемир'я з Іраном після перестрілки в Ормузькій протоці. На питання, чи можуть поновитися бойові дії, очільник Білого дому заявив, що "не може цього сказати". Окрім цього, Трамп зазначив, що якщо він відповість на це питання, "ви скажете, що така людина недостатньо розумна, щоб бути президентом". CNN нагадало, що Трамп застерігав іранську владу, що її "зітруть з лиця Землі".

Також ми писали, що за словами Трампа, він ознайомився з новою мирною пропозицією Ірану, й зазначив, що це "неприйнятно". Примітно, що речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що США відповіли на пропозицію Ірану через Пакистан. Багаї додав, що 14-пунктний план, запропонований Іраном, присвячений виключно припиненню війни і не містить питань, пов'язаних з ядерною сферою. Він зазначив, що вимога про розмінування Ормузької протоки з боку США не входить до плану Ірану.

