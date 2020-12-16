Відлига охопила майже всю Україну: синоптик розповіла, яка погода чекатиме далі

12:16, 16 грудня 2020
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Цікаво, що наразі температура майже не змінюватиметься ні вдень, ні вночі.

В Україні знову очікуються тумани та вологість / фото УНІАН
В Україні знову очікуються тумани та вологість / фото УНІАН

Відлига охопила практично всю Україну. Температура повітря буде коливатися навколо нуля.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Завтра, 17 грудня, десь перескочить до "плюсів", на півдні та заході +1°...+5°, десь - наприклад, у східних областях, спуститься до невеликих "мінусів", 0°...-3°", - написала вона.

Синоптик зазначила, що зараз температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби. Опадів не передбачається.

У Києві 17 грудня буде хмарно, проте без істотних опадів. Туман додаватиме вологості та сірості. Температура повітря вночі 0°... -1°, вдень 0°...+2°.

Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме до кінця тижня.

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Автор: Олена Пилипчак

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