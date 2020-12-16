Відлига охопила майже всю Україну: синоптик розповіла, яка погода чекатиме далі
Цікаво, що наразі температура майже не змінюватиметься ні вдень, ні вночі.
Відлига охопила практично всю Україну. Температура повітря буде коливатися навколо нуля.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Завтра, 17 грудня, десь перескочить до "плюсів", на півдні та заході +1°...+5°, десь - наприклад, у східних областях, спуститься до невеликих "мінусів", 0°...-3°", - написала вона.
Синоптик зазначила, що зараз температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби. Опадів не передбачається.
У Києві 17 грудня буде хмарно, проте без істотних опадів. Туман додаватиме вологості та сірості. Температура повітря вночі 0°... -1°, вдень 0°...+2°.
Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме до кінця тижня.
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